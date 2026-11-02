来自沃伦地区的33岁中士帕维尔，在全面入侵发生前曾在波兰从事电信和电气行业的工作。当大规模战争爆发时，尽管妻子正怀着他们的第一个孩子，他仍毅然返回乌克兰。

2023年2月，帕夫洛加入了沃伦边防支队。起初，他在与白俄罗斯接壤的边境服役，如今则在前线附近执行作战任务，负责驾驶作战车辆。

在一次出击行动中，敌军对乌克兰守军阵地发动了猛烈攻击。 在一次无人机袭击中，战友阿尔捷姆不幸牺牲，其他军人也身受重伤。尽管面临炮火、地雷和敌方无人机的威胁，帕维洛仍与战友们一同前去救援。

在此次行动中，这位边防军官遭受了脑震荡并导致听力严重受损。经过治疗和康复——特别是得到了退伍军人政策专家的支持——他获得了必要的助听器，随后重返战场执行作战任务。

如今，“卢卡斯”仍在服役，他强调，战友们的生命取决于前线司机的专业素养和沉着冷静。

来源：第6沃伦边防支队

乌克兰守卫者在前线击毙了俄罗斯占领者谢尔盖·库切罗夫——这位曾多次获得俄罗斯自行车运动冠军、世界盃得主，并参加过两届奥运会的运动员。

乌克兰军人击毙了参与对乌战争的俄罗斯占领者尼基塔·费奥基斯托夫。该侵略者早在2024年6月便已死亡，但相关信息及其下葬日期直至后来才被披露。

此前，乌克兰国防军还击毙了俄罗斯占领军成员德米特里·朱科夫，他在战争爆发前曾是力量举重项目“运动健将”候选人，并赢得过一系列俄罗斯国内赛事的冠军。 据俄方消息，该军人于7月8日阵亡，葬礼定于7月27日举行。

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