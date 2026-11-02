Пограничник Лукас после контузии и лечения вернулся на передовую
33-летний сержант Павел из Волыни до полномасштабного вторжения работал в Польше в сфере телекоммуникаций и электротехники. Когда началась большая война, он вернулся в Украину, несмотря на то, что его жена ждала рождения первого ребенка.
В феврале 2023 года Павел вступил в Волынский пограничный отряд. Сначала он служил на границе с Беларусью, а сейчас выполняет боевые задачи вблизи линии фронта, управляя боевыми машинами.
Во время одного из выездов враг массированно атаковал позиции украинских защитников. В результате удара дрона погиб сослуживец Артем, а другие военные получили тяжелые ранения. Павел вместе с товарищами отправился на помощь, несмотря на обстрелы, мины и вражеские беспилотники.
Во время этой операции пограничник получил контузию и серьезное повреждение слуха. После лечения и реабилитации, в частности при поддержке специалистов по ветеранской политике, он получил необходимые слуховые аппараты и впоследствии вернулся к выполнению боевых задач.
Сейчас «Лукас» продолжает службу, подчеркивая, что от профессионализма и выдержки водителя на передовой зависят жизни сослуживцев.
Источник: 6-й пограничный Волынский отряд
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