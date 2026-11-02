33-летний сержант Павел из Волыни до полномасштабного вторжения работал в Польше в сфере телекоммуникаций и электротехники. Когда началась большая война, он вернулся в Украину, несмотря на то, что его жена ждала рождения первого ребенка.

В феврале 2023 года Павел вступил в Волынский пограничный отряд. Сначала он служил на границе с Беларусью, а сейчас выполняет боевые задачи вблизи линии фронта, управляя боевыми машинами.

Во время одного из выездов враг массированно атаковал позиции украинских защитников. В результате удара дрона погиб сослуживец Артем, а другие военные получили тяжелые ранения. Павел вместе с товарищами отправился на помощь, несмотря на обстрелы, мины и вражеские беспилотники.

Во время этой операции пограничник получил контузию и серьезное повреждение слуха. После лечения и реабилитации, в частности при поддержке специалистов по ветеранской политике, он получил необходимые слуховые аппараты и впоследствии вернулся к выполнению боевых задач.

Сейчас «Лукас» продолжает службу, подчеркивая, что от профессионализма и выдержки водителя на передовой зависят жизни сослуживцев.

Источник: 6-й пограничный Волынский отряд

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Никиту Феокистова, который участвовал в войне против Украины. Смерть захватчика наступила ещё в июне 2024 года, однако информация об этом и дата его захоронения стали известны позже.

До этого Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Дмитрия Жукова, который до войны был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и победителем ряда российских турниров. По данным российской стороны, военный погиб 8 июля, а прощание с ним состоится 27 июля.

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