Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu oświadczył, że kraje zachodnie rzekomo nasilają działania wywrotowe w Rosji w związku ze zbliżającym się „zwycięstwem” w wojnie przeciwko Ukrainie. Według niego im bliżej Rosja jest pomyślnego zakończenia tak zwanej „specjalnej operacji wojskowej”, tym bardziej agresywne stają się próby Zachodu mające na celu wywarcie wpływu na sytuację w kraju.

Szojgu twierdzi, że państwa zachodnie aktywnie rekrutują Rosjan gotowych przyczynić się do „zniszczenia rosyjskiej państwowości od wewnątrz”. Zadeklarował również, że rzekomo podejmowane są próby radykalizacji społeczeństwa, wzmocnienia nastrojów protestacyjnych, wywołania konfliktów międzyetnicznych i międzywyznaniowych, a także przejawów nacjonalistycznych i separatystycznych.

Ponadto, według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, pod pozorem działalności humanitarnej obywatele Rosji są angażowani w organizowanie nielegalnych akcji, zamieszek i innych działań niezgodnych z prawem. Celem takich działań, jak stwierdził Szojgu, jest osłabienie Rosji, ustanowienie lojalnego reżimu politycznego oraz przejęcie kontroli nad jej zasobami naturalnymi i przemysłowymi.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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