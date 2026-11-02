W wyniku rosyjskiego ataku dronów na Czugujew pięć osób odniosło obrażenia

2 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronami na miasto Czugujów w obwodzie charkowskim, w wyniku czego pięć osób odniosło rany i obrażenia. Według szefa administracji obwodowej w Charkowie Olega Sinegubowa cztery kobiety z ranami wybuchowymi zostały hospitalizowane w placówce medycznej w stanie średnio ciężkim.

Kolejna poszkodowana doświadczyła ostrej reakcji na stres i otrzymała niezbędną pomoc medyczną bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wrogie ostrzały spowodowały zniszczenia i uszkodzenia budynków mieszkalnych, prywatnych garaży, obiektów handlowych oraz samochodu. Na miejscu trafień działają odpowiednie służby, trwa likwidacja skutków ataku.

Źródło: Censor.NET.

2 listopada w wyniku ataków Rosji odnotowano przerwy w dostawach prądu w dziewięciu obwodach Ukrainy.

Wcześniej rosyjscy okupanci ostrzelali Izium rakietami KAB, w wyniku czego uszkodzono wieżowiec, a miasto zostało pozbawione prądu.

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