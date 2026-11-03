Brytyjscy żołnierze i ich europejscy sojusznicy będą mieli prawo do użycia broni w celu samoobrony w przypadku ataku sił rosyjskich po ewentualnym rozmieszczeniu misji pokojowej na Ukrainie.

Jednocześnie przyszły kontyngent europejski nie będzie polegał na amerykańskich technologiach wojskowych, w szczególności na systemie satelitarnym Starlink. Ponadto żołnierze będą działać poza terytorium NATO.

Według zachodnich urzędników anglo-francuskie siły stabilizacyjne będą działać wyłącznie w trybie obronnym, jednak będą miały prawo bronić się przed wszelką agresją. W szczególności zasady prowadzenia działań bojowych pozwolą im odpowiadać na ataki rosyjskich dronów.

„Oczywiste jest, że będziemy chronić nasze siły przed wszelką agresją” – oświadczył urzędnik zaznajomiony z planami ewentualnej misji.

Podkreślił również, że siły wielonarodowe nie będą uzależnione od amerykańskich systemów. Dotyczy to również łączności satelitarnej Starlink, należącej do firmy Elona Muska.

11 krajów przećwiczy ewentualne rozmieszczenie wojsk na Ukrainie

Plany dotyczące przyszłej misji stały się przyczyną przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych „Koalicja”, które Wielka Brytania i Francja organizują pod koniec listopada w Polsce. Wezmą w nich udział przedstawiciele 11 krajów, którzy będą ćwiczyć scenariusz szybkiego rozmieszczenia europejskich sił zbrojnych na Ukrainie po zakończeniu wojny.

W sumie w ćwiczeniach weźmie udział 2800 żołnierzy, marynarzy i lotników. Francja wyśle 1500 żołnierzy ze swojej 1. dywizji, a Wielka Brytania – 300 przedstawicieli 7. lekkiej brygady zmechanizowanej.

Oprócz Wielkiej Brytanii i Francji w ćwiczeniach wezmą udział Polska, Niemcy, Belgia, Estonia, Litwa, Holandia, Hiszpania, Szwecja i Turcja.

Dowódca sił, generał-porucznik Tom Beattie, oświadczył, że Wielka Brytania, Francja i inne państwa europejskie dążą do zapewnienia Ukrainie „wiarygodnych i wiążących gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu działań wojennych”.

Według niego ćwiczenia mają na celu zademonstrowanie gotowości bojowej krajów uczestniczących, ich zdolności do szybkiego rozmieszczenia oraz zdolności do skutecznego działania. Plany takiej operacji opracowywano przez ponad rok.

Kontyngent europejski nie będzie częścią NATO i nie będzie liczył na pomoc Stanów Zjednoczonych

Brytyjski generał osobno podkreślił, że przyszłe siły nie będą siłami NATO. Oczekuje się, że w przypadku rozmieszczenia na Ukrainie będą one działać poza ramami Sojuszu Północnoatlantyckiego i będą miały niewielkie wsparcie ze strony USA lub w ogóle będą się bez niego obywać.



Jeden z urzędników, odpowiadając na pytanie dotyczące wykorzystania Starlink do zapewnienia łączności między żołnierzami, powiedział:

„Nie jesteśmy zależni od amerykańskich systemów”.

Takie podejście wynika z obaw dotyczących niezawodności amerykańskiego wsparcia dla sojuszników. W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone na około 10 dni ograniczyły Ukrainie dostęp do wojskowej wersji Starlink – Starshield. Miało to wpływ na realizację zadań przez drony średniego zasięgu.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył wcześniej, że nie wyśle amerykańskich żołnierzy na misję pokojową na Ukrainę, nawet w przypadku osiągnięcia porozumienia w sprawie długotrwałego zawieszenia broni.

Siły pokojowe mogą zostać rozmieszczone z dala od linii frontu

Według Beytmana jednym z głównych zadań wielonarodowego kontyngentu będzie pomoc w odbudowie i wzmocnieniu Sił Zbrojnych Ukrainy po zakończeniu wojny. Jednocześnie planuje się rozmieszczenie zachodnich żołnierzy w pewnej odległości od linii frontu.

Jednak nawet w takich warunkach możliwe są incydenty zbrojne z udziałem sił rosyjskich. Biorąc pod uwagę historię ataków o niskiej intensywności podczas zawieszenia ognia na Ukrainie w latach 2014–2022, zachodni urzędnicy nie wykluczają ryzyka nowego zaostrzenia konfliktu.

Prawo żołnierzy do samoobrony może rodzić dodatkowe pytania dotyczące reakcji Moskwy na ewentualne starcia z europejskimi oddziałami.

Europejskie myśliwce będą patrolować przestrzeń powietrzną, a Turcja poprowadzi działania związane z rozminowywaniem Morza Czarnego

Wśród innych zadań rozważanych w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa znajduje się pomoc w przywróceniu funkcjonowania ukraińskich lotnisk komercyjnych. Oczekuje się, że w tym celu myśliwce będą prowadzić patrole powietrzne.

Opracowywane są również plany rozminowania Morza Czarnego, aby przywrócić jego wykorzystanie do eksportu zboża i innego handlu morskiego. Operacją tą ma kierować Turcja.

Jednocześnie perspektywy rozmieszczenia sił pokojowych pozostają hipotetyczne. Nowa runda inicjatyw pokojowych tej jesieni nie przyniosła znaczącego postępu, choć pod koniec tego miesiąca planowane są trójstronne rozmowy przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych.

Informuje o tym The Guardian.



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