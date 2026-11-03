一旦在乌克兰部署维和部队，若遭遇俄罗斯军队袭击，英国军队及其欧洲盟友将有权使用武器进行自卫。

与此同时，未来的欧洲部队将不会依赖美国军事技术，特别是“星链”（Starlink）卫星系统。此外，这些部队将在北约领土之外开展行动。

据西方官员称，英法稳定部队将仅采取防御姿态，但有权抵御任何侵略。特别是，作战规则将允许他们对俄罗斯无人机的袭击进行反击。

“显然，我们将保护我们的部队免受任何侵略，”一位熟悉此次潜在任务计划的官员表示。

他还强调，多国部队将不依赖美国的系统。这同样适用于伊隆·马斯克公司旗下的“星链”（Starlink）卫星通信系统。

11个国家将演练在乌克兰部署部队的方案

关于未来行动的计划，促成了英国和法国将于11月底在波兰组织的“联盟”军事演习。 届时将有11个国家的代表参加，他们将演练战争结束后欧洲部队在乌克兰快速部署的方案。

此次演习共计将有2800名军人、水兵和飞行员参与。法国将派出其第1师的1500名军人，英国则将派出第7轻型机械化旅的300名代表。

除英国和法国外，波兰、德国、比利时、爱沙尼亚、立陶宛、荷兰、西班牙、瑞典和土耳其也将参与此次演习。

部队指挥官汤姆·贝特曼中将表示，英国、法国和其他欧洲国家致力于向乌克兰提供“在战斗行动结束后可靠且具有约束力的安全保障”。

据他介绍，此次演习旨在展示参演国的军事准备状态、快速部署能力以及有效行动能力。该行动的计划已筹备一年有余。

欧洲部队不会隶属于北约，也不会指望美国的援助

这位英国将军特别强调，未来的部队不会隶属于北约。预计如果部署在乌克兰，这些部队将在北大西洋公约组织框架之外行动，并仅获得微乎其微的美国支持，甚至完全不依赖美国支持。



一位官员在回答关于使用“星链”（Starlink）保障军队通信的问题时表示：

“我们不依赖美国的系统。”

这种做法源于对美国支持盟友可靠性的担忧。上个月，美国曾限制乌克兰使用军用版“星链”（Starshield）约10天，这影响了中程无人机任务的执行。

美国总统唐纳德·特朗普此前曾表示，即使就长期停火达成协议，也不会派遣美军前往乌克兰执行维和任务。

维和人员可能部署在前线较远处

据贝特曼称，多国部队的首要任务之一将是协助战后乌克兰武装力量的重建与巩固。同时，计划将西方军人部署在前线以外的区域。

然而，即便在这种情况下，仍可能发生涉及俄军的武装冲突。鉴于2014年至2022年乌克兰停火期间曾发生过低强度袭击事件，西方官员不排除局势再次升级的风险。

军方的自卫权可能会引发更多问题，即莫斯科方面将如何应对与欧洲部队可能发生的冲突。

欧洲战斗机将巡逻空域，土耳其将负责领导黑海的扫雷工作

在未来安全保障框架内考虑的其他任务中，还包括协助恢复乌克兰商业机场的运营。预计为此将由战斗机执行空中巡逻任务。

此外，各方还在制定黑海排雷计划，以恢复该海域用于谷物出口及其他海上贸易。土耳其将负责领导这项行动。

与此同时，部署维和部队的前景仍仅停留在假设阶段。今年秋季新一轮的和平倡议并未取得实质性进展，尽管计划于本月晚些时候在美国的斡旋下举行三方会谈。

《卫报》报道了这一消息。



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