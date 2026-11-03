Британские военные и их европейские союзники будут иметь право применять оружие в целях самообороны в случае нападения российских сил после возможного развертывания миротворческой миссии в Украине.

В то же время будущий европейский контингент не будет полагаться на американские военные технологии, в частности на спутниковую систему Starlink. Кроме того, военные будут действовать за пределами территории НАТО.

По словам западных чиновников, англо-французские стабилизационные силы будут действовать исключительно в оборонительном режиме, однако будут иметь право защищаться от любой агрессии. В частности, правила ведения боевых действий позволят им отвечать на атаки российских беспилотников.

«Очевидно, что мы защитим наши силы от любой агрессии», — заявил чиновник, знакомый с планами возможной миссии.

Он также подчеркнул, что многонациональные силы не будут зависеть от американских систем. Это касается и спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании Илона Маска.

11 стран отработают возможное развертывание войск в Украине

Планы относительно будущей миссии стали причиной проведения военных учений «Коалиция», которые Великобритания и Франция организуют в конце ноября в Польше. В них примут участие представители 11 стран, которые будут отрабатывать сценарий быстрого развертывания европейских войск в Украине после завершения войны.

Всего к учениям будут привлечены 2800 военнослужащих, моряков и летчиков. Франция направит 1500 военных из своей 1-й дивизии, а Великобритания — 300 представителей 7-й лёгкой механизированной бригады.

Помимо Великобритании и Франции, к учениям присоединятся Польша, Германия, Бельгия, Эстония, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Турция.

Командующий силами генерал-лейтенант Том Бейтман заявил, что Великобритания, Франция и другие европейские государства стремятся предоставить Украине «надежные и обязательные гарантии безопасности после прекращения боевых действий».

По его словам, учения должны продемонстрировать военную готовность стран-участниц, их возможности быстрого развертывания и способность эффективно действовать. Планы такой операции разрабатывались более года.

Европейский контингент не будет входить в состав НАТО и не будет рассчитывать на помощь США

Британский генерал отдельно подчеркнул, что будущие силы не будут входить в состав НАТО. Ожидается, что в случае развертывания в Украине они будут действовать вне рамок Североатлантического альянса и получат незначительную поддержку со стороны США или вообще обойдутся без нее.



Один из чиновников, отвечая на вопрос об использовании Starlink для обеспечения связи между военными, сказал:

«Мы не зависим от американских систем».

Такой подход связан с опасениями относительно надежности американской поддержки союзников. В прошлом месяце США примерно на 10 дней ограничили использование Украиной военной версии Starlink — Starshield. Это повлияло на выполнение задач беспилотниками средней дальности.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не будет направлять американские войска для миротворческой миссии в Украину даже в случае достижения договоренности о длительном прекращении огня.

Миротворцы могут разместиться подальше от фронта

По словам Бейтмана, одной из главных задач многонационального контингента станет помощь в восстановлении и укреплении Вооруженных сил Украины после войны. При этом западных военных планируют размещать на расстоянии от линии фронта.

Однако даже в таких условиях возможны вооруженные инциденты с участием российских сил. Учитывая историю атак низкой интенсивности во время прекращения огня в Украине в 2014–2022 годах, западные чиновники не исключают риска нового обострения.

Право военных на самооборону может вызвать дополнительные вопросы относительно реакции Москвы на возможные столкновения с европейскими подразделениями.

Европейские истребители будут патрулировать небо, а Турция возглавит работы по разминированию Черного моря

Среди других задач, которые рассматриваются в рамках будущих гарантий безопасности, — помощь в возобновлении работы украинских коммерческих аэропортов. Ожидается, что для этого истребители будут осуществлять воздушное патрулирование.

Также разрабатываются планы по разминированию Черного моря, чтобы возобновить его использование для экспорта зерна и другой морской торговли. Возглавить эту операцию должна Турция.

В то же время перспективы развертывания миротворцев остаются гипотетическими. Новый раунд мирных инициатив этой осенью не принес существенного прогресса, хотя позже в этом месяце планируется провести трехсторонние переговоры при посредничестве США.

Об этом сообщает The Guardian.



Европейские миротворцы в Украине: почему это нереалистично и зачем об этом говорят.

Politico: Могут ли европейские миротворцы гарантировать долгосрочную безопасность Украины.

Читай нас в