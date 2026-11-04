На фронте за сутки произошло 208 боев, самым горячим было Константиновское направление

За прошедшие сутки, 3 ноября, на фронте было зафиксировано 208 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Наибольшую активность враг проявлял на Константиновском и Покровском направлениях.

За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 86 авиационных ударов, в ходе которых сбросили 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 7134 дрона-камикадзе и осуществили 2740 обстрелов, в том числе 43 — из реактивных систем залпового огня.

Под российскими ударами оказались населённые пункты Сумской области: Рожковичи, Гута, Дорошевка, Бачевск, Толстодубовое, Сопич, Харьковка, Кучеровка, Коренок, Уланово, Яструбщина, Степное, Вовковка, Бруски, Бунячино, Горки, Стариково, Козаче, Безсаловка, Искровщина, Отруба, Волфино, Павловка, Ходине, Малая Корчаковка, Корчаковка, Рогизно, Хотинь, Новая Сечь, Писаревка, Иволжанское, Алексеевка, Юнаковка, Храпивщина и Нескучное.

Авиационные удары были нанесены по Хотиню и Лужкам.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска 12 раз пытались штурмовать позиции украинских защитников. Также враг нанёс три удара семью управляемыми авиабомбами и совершил 165 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника вблизи Волчанска и в направлении Радьковки.

На Купянском направлении российские войска не проводили наступательных действий.

На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали в сторону Лимана и вблизи Копанок.

На Славянском направлении российские войска совершили девять атак в районах Ямполя и Озерного, а также в направлениях Пискуновки, Стародубового и Николаевки.

На Краматорском направлении враг провел две штурмовые операции в сторону Никоноровки и Малиновки.

Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Константиновском направлении, где было зафиксировано 24 вражеских атаки. Российские захватчики наступали в районе Константиновки, Роскошного, Вольного и в направлениях Райского, Новопавловки, Кучерового Яра и Золотого Колодца.

На Покровском направлении армия РФ 15 раз пыталась прорвать украинскую оборону. Враг атаковал недалеко от Вольного, Белицкого, Молодецкого и в направлениях Доброполья, Гулевого, Сергеевки и Новопавловки.

На Александровском направлении российские войска наступательных действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении противник шесть раз пытался продвинуться в направлении Косовцевого и Рождественки, а также вблизи Воздвижевки, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении россияне совершили три атаки вблизи Малой Токмачки, Степногорска и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении захватчики не проводили штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не выявлено, отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 среды, 4 ноября, в Facebook.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 2 180 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь противника по состоянию на 4 ноября 2026 года.

Россия потеряла 138 тяжелых огнеметных систем с начала полномасштабной войны.

Украинские военные в октябре нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.

ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

Читай нас в