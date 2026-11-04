На фронте за сутки произошло 208 боев, самым горячим было Константиновское направление
За прошедшие сутки, 3 ноября, на фронте было зафиксировано 208 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Наибольшую активность враг проявлял на Константиновском и Покровском направлениях.
За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 86 авиационных ударов, в ходе которых сбросили 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 7134 дрона-камикадзе и осуществили 2740 обстрелов, в том числе 43 — из реактивных систем залпового огня.
Под российскими ударами оказались населённые пункты Сумской области: Рожковичи, Гута, Дорошевка, Бачевск, Толстодубовое, Сопич, Харьковка, Кучеровка, Коренок, Уланово, Яструбщина, Степное, Вовковка, Бруски, Бунячино, Горки, Стариково, Козаче, Безсаловка, Искровщина, Отруба, Волфино, Павловка, Ходине, Малая Корчаковка, Корчаковка, Рогизно, Хотинь, Новая Сечь, Писаревка, Иволжанское, Алексеевка, Юнаковка, Храпивщина и Нескучное.
Авиационные удары были нанесены по Хотиню и Лужкам.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска 12 раз пытались штурмовать позиции украинских защитников. Также враг нанёс три удара семью управляемыми авиабомбами и совершил 165 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника вблизи Волчанска и в направлении Радьковки.
На Купянском направлении российские войска не проводили наступательных действий.
На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали в сторону Лимана и вблизи Копанок.
На Славянском направлении российские войска совершили девять атак в районах Ямполя и Озерного, а также в направлениях Пискуновки, Стародубового и Николаевки.
На Краматорском направлении враг провел две штурмовые операции в сторону Никоноровки и Малиновки.
Наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Константиновском направлении, где было зафиксировано 24 вражеских атаки. Российские захватчики наступали в районе Константиновки, Роскошного, Вольного и в направлениях Райского, Новопавловки, Кучерового Яра и Золотого Колодца.
На Покровском направлении армия РФ 15 раз пыталась прорвать украинскую оборону. Враг атаковал недалеко от Вольного, Белицкого, Молодецкого и в направлениях Доброполья, Гулевого, Сергеевки и Новопавловки.
На Александровском направлении российские войска наступательных действий не проводили.
На Гуляйпольском направлении противник шесть раз пытался продвинуться в направлении Косовцевого и Рождественки, а также вблизи Воздвижевки, Гуляйпольского и Чаривного.
На Ореховском направлении россияне совершили три атаки вблизи Малой Токмачки, Степногорска и в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении захватчики не проводили штурмовых действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не выявлено, отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 среды, 4 ноября, в Facebook.
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