В результате российского удара с использованием дронов по Чугуеву пострадали пять человек

2 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Чугуев в Харьковской области, в результате чего пять человек получили ранения и травмы. По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, четыре женщины с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Еще одна пострадавшая перенесла острую стрессовую реакцию и получила необходимую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия. Вражеский обстрел привел к разрушению и повреждению жилых домов, частных гаражей, торговых заведений и автомобиля. На месте попаданий работают профильные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Источник: Цензор.НЕТ.

2 ноября из-за атак РФ отключение электроэнергии зафиксировали в девяти областях Украины.

Ранее российские оккупанты нанесли удары КАБами по Изюму, в результате чего было повреждено многоэтажное здание, город остался без электричества.

Читай нас в