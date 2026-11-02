ПВО сбила 139 дронов и восемь ракет «Бандероль» во время дневной атаки РФ
В течение дня 2 ноября российские войска нанесли по Украине 171 ударным беспилотником различных типов, в том числе 103 реактивными, а также 10 ракетами S8000 «Бандероль/Дань-Т».
По данным Генерального штаба ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила 139 дронов, в том числе 78 реактивных, а также восемь ракет.
По состоянию на 19:00 около 20 ударных беспилотников оставались в воздухе, боевые действия продолжались.
Военные призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
В ночь на 2 ноября российские войска запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы противовоздушной обороны уничтожили 154 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 26 локациях.
ПВО уничтожила 280 дронов в течение дня 1 ноября.
Рашисты нанесли удар дронами по Козятину, есть погибшие и раненые.