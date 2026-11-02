ПВО сбила 139 дронов и восемь ракет «Бандероль» во время дневной атаки РФ

В течение дня 2 ноября российские войска нанесли по Украине 171 ударным беспилотником различных типов, в том числе 103 реактивными, а также 10 ракетами S8000 «Бандероль/Дань-Т».

По данным Генерального штаба ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила 139 дронов, в том числе 78 реактивных, а также восемь ракет.

По состоянию на 19:00 около 20 ударных беспилотников оставались в воздухе, боевые действия продолжались.

Военные призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 2 ноября российские войска запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы противовоздушной обороны уничтожили 154 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 26 локациях.

ПВО уничтожила 280 дронов в течение дня 1 ноября.

Рашисты нанесли удар дронами по Козятину, есть погибшие и раненые.

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