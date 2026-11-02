ППО знешкодила 139 дронів і вісім ракет Бандероль під час денної атаки РФ

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Протягом дня 2 листопада російські війська атакували Україну 171 ударним безпілотником різних типів, зокрема 103 реактивними, а також 10 ракетами S8000 «Бандероль/Дань-Т».

За даними Генерального штабу ЗСУ, українська протиповітряна оборона знешкодила 139 дронів, серед яких 78 реактивних, а також вісім ракет.

Станом на 19:00 близько 20 ударних безпілотників залишалися в повітрі, бойова робота тривала.

Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 2 листопада російські війська запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання на 26 локаціях.

ППО знешкодила 280 дронів протягом дня 1 листопада.

Рашисти вдарили дронами по Козятину, є загибли й поранені.

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