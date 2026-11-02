W ciągu dnia 2 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 171 dronami bojowymi różnych typów, w tym 103 dronami odrzutowymi, a także 10 rakietami S8000 „Banderoł/Dan-T”.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 139 dronów, w tym 78 odrzutowych, a także osiem rakiet.

O godz. 19:00 około 20 dronów bojowych pozostawało w powietrzu, a działania bojowe trwały nadal.

Wojsko wezwało obywateli, by nie ignorowali sygnałów alarmu powietrznego.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

W nocy z 1 na 2 listopada rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 193 drony bojowe. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 154 cele powietrzne, jednak odnotowano trafienia w 26 lokalizacjach.

W ciągu dnia 1 listopada siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 280 dronów.

Rosjanie przeprowadzili atak dronami na Koziatyn, są ofiary śmiertelne i ranni.

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