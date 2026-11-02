Видео: Военно-воздушные силы уничтожили позицию россиян 500-килограммовой авиабомбой
Операторы беспилотников 5-й отдельной штурмовой бригады зафиксировали авиаудар Воздушных сил Украины по зданию, в котором находились российские штурмовые группы и боекомплект.
Украинские истребители нанесли удар 500-килограммовой авиабомбой по координатам, полученным от разведки.
В результате попадания здание было уничтожено вместе с находившимися внутри российскими военными и боеприпасами.
Видео удара, снятое дроном 5-й ОШБр, опубликовано в Telegram-канале «Подсолнух».
Источник: Telegram-канал «Подсолнух»
Ранее бойцы ССО провели засаду в тылу РФ и уничтожили автомобиль оккупантов.
Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».
С начала 2026 года украинские военные уничтожили или вывели из строя 1 039 катеров и лодок российской армии.