+9° Kijów +7° Warszawa +17° Waszyngton
$ 45.71 € 51.22 zł 11.6
$ 45.71 € 51.22 zł 11.6
+9° Kijów +7° Warszawa +17° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Wideo: Siły powietrzne zniszczyły pozycję Rosjan za pomocą 500-kilogramowej bomby lotniczej

UA NEWS 02 listopada 2026 20:50
Wideo: Siły powietrzne zniszczyły pozycję Rosjan za pomocą 500-kilogramowej bomby lotniczej

Operatorzy dronów z 5. oddzielnej brygady szturmowej zarejestrowali nalot Sił Powietrznych Ukrainy na budynek, w którym znajdowały się rosyjskie grupy szturmowe oraz amunicja.

Ukraińskie myśliwce przeprowadziły atak przy użyciu 500-kilogramowej bomby lotniczej, kierując się współrzędnymi uzyskanymi od wywiadu.

 W wyniku trafienia budynek został zniszczony wraz z przebywającymi w nim rosyjskimi żołnierzami i amunicją.

Film przedstawiający atak, zarejestrowany przez drona 5. Brygady Szwadronów, opublikowano na kanale Telegramowym „Słonecznik”.

Źródło: kanał Telegramowy „Słonecznik”

Wcześniej żołnierze Sił Specjalnych przeprowadzili zasadzkę na tyłach terytorium Rosji i zniszczyli pojazd okupantów.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Od początku 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły lub unieruchomiły 1 039 łodzi i statków rosyjskiej armii.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację