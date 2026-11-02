Operatorzy dronów z 5. oddzielnej brygady szturmowej zarejestrowali nalot Sił Powietrznych Ukrainy na budynek, w którym znajdowały się rosyjskie grupy szturmowe oraz amunicja.

Ukraińskie myśliwce przeprowadziły atak przy użyciu 500-kilogramowej bomby lotniczej, kierując się współrzędnymi uzyskanymi od wywiadu.

W wyniku trafienia budynek został zniszczony wraz z przebywającymi w nim rosyjskimi żołnierzami i amunicją.

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Film przedstawiający atak, zarejestrowany przez drona 5. Brygady Szwadronów, opublikowano na kanale Telegramowym „Słonecznik”.

Źródło: kanał Telegramowy „Słonecznik”

Wcześniej żołnierze Sił Specjalnych przeprowadzili zasadzkę na tyłach terytorium Rosji i zniszczyli pojazd okupantów.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Od początku 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły lub unieruchomiły 1 039 łodzi i statków rosyjskiej armii.

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