Rosjanie dwukrotnie zaatakowali Wilniansk w obwodzie zaporoskim; zginęły dwie osoby
4 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły dwa ataki na Wilnianek w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a w wielopiętrowym budynku mieszkalnym wybuchł pożar.
„Uszkodzeniu uległ pięciopiętrowy budynek mieszkalny oraz domy prywatne. W wieżowcu wybuchł pożar, który ratownicy już ugaszili” – czytamy w komunikacie.
W wyniku ataku zginęła 52-letnia kobieta i 63-letni mężczyzna.
Jeszcze jeden mężczyzna, w wieku 59 lat, odniósł rany.
Wcześniej Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie.
Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.
W Żytomierzu nastąpiła masowa przerwa w dostawie prądu po rosyjskim ataku; tworzone są punkty odporności.
W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.