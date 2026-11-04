Rosjanie dwukrotnie zaatakowali Wilniansk w obwodzie zaporoskim; zginęły dwie osoby

4 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły dwa ataki na Wilnianek w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a w wielopiętrowym budynku mieszkalnym wybuchł pożar.

„Uszkodzeniu uległ pięciopiętrowy budynek mieszkalny oraz domy prywatne. W wieżowcu wybuchł pożar, który ratownicy już ugaszili” – czytamy w komunikacie.

W wyniku ataku zginęła 52-letnia kobieta i 63-letni mężczyzna.

Jeszcze jeden mężczyzna, w wieku 59 lat, odniósł rany.

Wcześniej Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w Odessie.

Wieczorem Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w Odessie.

W Żytomierzu nastąpiła masowa przerwa w dostawie prądu po rosyjskim ataku; tworzone są punkty odporności.

W obwodzie rówieńskim rosyjski atak uszkodził stację benzynową; jest jedna osoba ranna.

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