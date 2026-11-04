Россияне дважды атаковали Вольнянск в Запорожской области, погибли два человека
4 ноября российские войска нанесли два удара по Вильнянску в Запорожской области. В результате атаки погибли два человека, в многоэтажном жилом доме возник пожар.
«Повреждены пятиэтажный жилой дом и частные дома. В многоэтажке возник пожар, который спасатели уже ликвидировали», — говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки погибли 52-летняя женщина и 63-летний мужчина.
Еще один мужчина, 59 лет, получил ранения.
Ранее Россия повредила энергетический объект в Одессе.
Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.
В Житомире после удара России массово отключилось электричество, создаются пункты сопротивления.
В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.