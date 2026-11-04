Россияне дважды атаковали Вольнянск в Запорожской области, погибли два человека

4 ноября российские войска нанесли два удара по Вильнянску в Запорожской области. В результате атаки погибли два человека, в многоэтажном жилом доме возник пожар.

«Повреждены пятиэтажный жилой дом и частные дома. В многоэтажке возник пожар, который спасатели уже ликвидировали», — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки погибли 52-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Еще один мужчина, 59 лет, получил ранения.

Ранее Россия повредила энергетический объект в Одессе.

Вечером россияне атаковали торговый центр в Одессе.

В Житомире после удара России массово отключилось электричество, создаются пункты сопротивления.

В Ровенской области российский удар повредил АЗС, есть пострадавший.

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