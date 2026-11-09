Россия нанесла удар по Полтаве и Полтавской области: повреждены предприятия, есть пострадавший

Вечером 9 ноября российские войска атаковали Полтаву и Полтавскую область. В результате обстрела были зафиксированы попадания на территории частных предприятий. Кроме того, обломки вражеского беспилотника упали на частный жилой дом. В результате пострадал мужчина.



В Кременчуге зафиксировано попадание БПЛА по промышленному предприятию. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также в городе зафиксировано попадание БПЛА по территории частного предприятия. Информация о последствиях уточняется.

Кроме того, враг нанёс удар по территории частного предприятия в Полтаве.

Обломки БПЛА упали на жилой дом

В Омельницкой общине произошло падение обломков БПЛА на частный жилой дом. Возник пожар.



Пострадал 60-летний мужчина — он получил ожоги верхних конечностей. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Российский удар уничтожил детский реабилитационный центр в Кременчуге.

В Кременчуге Полтавской области в результате атаки российских беспилотников возникли пожары на двух объектах.

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