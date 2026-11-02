Відео: Повітряні сили знищили позицію росіян 500-кілограмовою авіабомбою

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Оператори безпілотників 5-ї окремої штурмової бригади зафіксували авіаудар Повітряних сил України по будівлі, де перебували російські штурмові групи та боєкомплект.

Українські винищувачі завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою за координатами, отриманими від розвідки.

Унаслідок влучання будівлю було знищено разом із російськими військовими та боєприпасами всередині.

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Відео удару, зафіксоване дроном 5-ї ОШБр, опублікували в Telegram-каналі «Соняшник».

Джерело: Telegram-канал «Соняшник»

Раніше бійці ССО провели засідку в тилу РФ та знищили автомобіль окупантів.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

Від початку 2026 року українські військові знищили або вивели з ладу 1 039 катерів і човнів російської армії.

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