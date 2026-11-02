Пять регионов РФ страдают от «мышиной лихорадки»

В ряде российских регионов в 2026 году был зафиксирован резкий рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), также известной как «мышиная лихорадка».

Согласно предоставленным данным, в Нижегородской, Саратовской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Удмуртии диагноз «мышиная лихорадка» поставили как минимум 1 512 пациентам, из которых 656 случаев приходится на Удмуртию, 367 — на Башкортостан и 278 — на Нижегородскую область, что в 2,2 раза превышает средние многолетние показатели.

Возбудителем этого острого инфекционного заболевания является хантавирус, переносчиками которого являются грызуны (в частности, полевые мыши и серые крысы). Инфекция передается человеку преимущественно воздушно-пылевым путем при контакте с выделениями животных, а также через загрязненную пищу или поврежденную кожу, вызывая высокую температуру, поражение почек и общую интоксикацию. Специалисты отмечают, что рост заболеваемости связан с увеличением популяции грызунов и их сезонной миграцией в жилые дома, однако передача вируса от человека к человеку не происходит.

Источник: Shot.

В Московской области России под медицинское наблюдение и на обследование направили пятерых человек, которые контактировали с вероятным носителем вируса обезьяньей оспы. У пациентов взяли необходимые лабораторные анализы для подтверждения или опровержения диагноза.

В Санкт-Петербурге подтвердили пять случаев обезьяньей оспы среди пациентов, госпитализированных с подозрением на эту болезнь. Как сообщает Interia, об этом агентство ТАСС сообщило со ссылкой на пресс-службу Клинической больницы инфекционных болезней имени С. П. Боткина.

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