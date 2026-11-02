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Pięć regionów Federacji Rosyjskiej boryka się z plagą myszy

UA NEWS 02 listopada 2026 21:42
Pięć regionów Federacji Rosyjskiej boryka się z plagą myszy

W 2026 roku w szeregu regionów Rosji odnotowano gwałtowny wzrost zachorowalności na gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym (GKZN), znaną również jako „gorączka mysia”. 

Zgodnie z udostępnionymi danymi w obwodach niżegorodzkim i saratowskim, a także w Tatarstanie, Baszkirii i Udmurcji diagnozę „gorączki mysiej” zdiagnozowano u co najmniej 1 512 pacjentów, z czego 656 przypadków odnotowano w Udmurtii, 367 — w Baszkirii, a 278 — w obwodzie niżegorodzkim, co stanowi 2,2-krotność średnich wieloletnich wskaźników.

Czynnikiem wywołującym tę ostrą chorobę zakaźną jest hantawirus przenoszony przez gryzonie (w szczególności myszy polne i szczury szare). Zakażenie przenosi się na człowieka głównie drogą powietrzno-pyłową podczas kontaktu z wydzielinami zwierząt, a także poprzez skażoną żywność lub uszkodzoną skórę, powodując wysoką gorączkę, uszkodzenie nerek i ogólne zatrucie organizmu. Specjaliści zwracają uwagę, że wzrost zachorowalności wiąże się ze wzrostem populacji gryzoni i ich sezonową migracją do budynków mieszkalnych, jednak nie dochodzi do przenoszenia wirusa między ludźmi.

Źródło: Shot.

W obwodzie moskiewskim w Rosji pięć osób, które miały kontakt z prawdopodobnym nosicielem wirusa małpiej ospy, zostało skierowanych pod nadzór medyczny i na badania. U pacjentów pobrano niezbędne próbki do badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy.

W Sankt Petersburgu potwierdzono pięć przypadków małpiej ospy wśród pacjentów, którzy zostali hospitalizowani z podejrzeniem tej choroby. Jak podaje serwis Interia, informację tę przekazała agencja TASS, powołując się na biuro prasowe Szpitala Klinicznego Chorób Zakaźnych im. S. P. Botkina.

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