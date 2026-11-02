俄罗斯联邦的五个地区正遭受“鼠疫”的侵袭

2026年，俄罗斯多个地区记录到伴肾综合征的出血热（GHLNS，亦称“鼠疫热”）发病率急剧上升。

据提供的数据，在下诺夫哥罗德州、萨拉托夫州以及鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦和乌德穆尔特共和国，“鼠疫” 的患者至少有1512人，其中乌德穆尔特共和国656例，巴什科尔托斯坦367例，下诺夫哥罗德州278例，这一数字是多年平均水平的2.2倍。

这种急性传染病的病原体是汉坦病毒，由啮齿类动物（特别是田鼠和灰鼠）携带。 该感染主要通过空气和粉尘传播，当人类接触动物排泄物时，或经受污染的食物及受损皮肤接触病毒，会引发高烧、肾脏损伤及全身中毒症状。 专家指出，发病率的上升与啮齿类动物种群数量的增加及其向居民住宅的季节性迁移有关，但该病毒不会在人与人之间传播。

来源：Shot。

在俄罗斯莫斯科州，五名曾与疑似猴痘病毒携带者有过接触的人员已被送往医疗机构接受观察和检查。医护人员已对患者采集了必要的实验室样本，以确认或排除该诊断。

圣彼得堡已确诊5例猴痘病例，这些患者此前因疑似该病而被收治入院。 据Interia报道，塔斯社援引S.P.博特金传染病临床医院新闻处消息称。

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