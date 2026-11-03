乌克兰武装部队空降突击部队已收到由防水塑料制成的“贝壳”掩体用于测试。这是目前正在部队中进行测试的一款试验性产品。

乌克兰武装部队空降突击部队司令部参谋部后勤支援处处长德米特罗·皮什科上校透露了这一消息。

“现在，我们正在将工业制造的防御工事投入使用。 最近，我们收到了实验性的‘贝壳’掩体。它由防水塑料制成，非常适合地下水位较高的地区，因为无需额外的防水处理，”皮什科指出。

据他介绍，目前军队已开始积极使用带有加固顶板的单人及双人地下战壕，这实质上是对所谓“狐狸洞”的改进。

“在那些提前做好防御准备的战线上，国家特种运输局对阵地进行了非常完善的配备。我们在2025年和2026年都曾与该局合作。他们的专家总是认真听取我们的意见。 这些阵地不仅设有射击和休息区，还配备了烹饪区以及满足卫生保健需求的设施。 “我们制定了方案，绘制了阵地图纸——而他们将阵地布置得完全符合我们的设想和实际需求，”这位军官补充道。

正如这位上校所指出的，如今这些阵地正日益变得完全自给自足。阵地内不仅设有射击和休息区，还配备了烹饪区以及满足卫生和个人清洁需求的设施。

皮什科在接受乌克兰通讯社采访时强调，现代阵地是一种既引人入胜又颇具挑战性的设计方案。

这位乌克兰军官还谈到了向莫斯科空降地面机器人是否现实。

在顿涅茨克州，为乌克兰武装部队修建了一条长近6公里的地下隧道。

空降兵在库皮扬斯克方向摧毁了俄军的弹药库和阵地。

过去24小时内，前线共发生206起交火事件，其中康斯坦丁诺夫斯克方向的交火最为激烈。

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