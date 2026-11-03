Десантно-штурмовые войска испытывают экспериментальное укрытие «Мушля»

ДШВ ВСУ получили для тестирования укрытие «Мушля», изготовленное из гидроизоляционного пластика. Это экспериментальная разработка, которую в настоящее время испытывают в войсках.

Об этом рассказал начальник управления Сил поддержки штаба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Дмитрий Пишко.

«Теперь мы принимаем на вооружение фортификационные сооружения промышленного производства. Недавно мы получили экспериментальное укрытие «Мушля». Оно изготовлено из гидроизоляционного пластика и прекрасно подходит для мест с высоким уровнем грунтовых вод, ведь не требует дополнительной гидроизоляции», — отметил Пишко.

По его словам, сейчас военные активно начали использовать одиночные и парные заглубленные окопы с усиленным перекрытием, что, по сути, является усовершенствованием так называемой лисьей норы.

«На тех направлениях, где подготовка к обороне была проведена заблаговременно, Государственная специальная служба транспорта очень хорошо оборудовала позиции. Мы с ней работали и в 2025, и в 2026 годах. Ее специалисты всегда прислушиваются к нам. На позициях предусмотрены не только места для ведения огня и отдыха, но и для приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей. Мы отрабатывали решения, составляли чертежи позиций — и они обустраивали их так, как мы себе представляли и как нам было необходимо», — добавил военный.

Как отметил полковник, теперь позиции все больше становятся полностью автономными. На них предусмотрены не только места для ведения огня и отдыха, но и для приготовления пищи и удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей.

Пишко подчеркнул в интервью «Укринформу», что современная позиция — это очень интересное и в то же время сложное решение.

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