Мирошка, старший техник по эксплуатации самолетов F-16 107-го авиаполка, сначала мечтал стать пилотом истребителя.

Однако во время обороны Харькова в 2022 году он получил акубаротравму. Из-за риска опасных перегрузок медики не рекомендовали ему летать на истребителях.

Несмотря на это, военный не отказался от работы с боевой авиацией. Он прошел курсы подготовки техников F-16, чтобы стать одним из первых механиков этих самолетов в Украине. После возвращения домой почти сразу приступил к боевой работе.

Теперь Мирошка отвечает за техническую готовность истребителей к каждому вылету. Он проверяет самолеты днем и ночью и переживает за пилотов, отправляющихся на боевые задания.

Самая большая награда для техника — это успешное выполнение задания и безопасное возвращение летчика. А слова пилота «Без замечаний» после посадки означают, что работа выполнена на 100%.

Источник: АрмияInform, 107-е авиакрыло

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Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

Напомним, 19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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