Семь мирных жителей получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов и атак дронов

В течение дня 2 ноября российские войска нанесли серию ударов по населенным пунктам Херсонской области с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратов различных типов. По данным областной прокуратуры, по состоянию на 17:30 в результате вражеской агрессии ранения получили семь гражданских лиц.

В частности, пятеро жителей Херсона и одна жительница села Александровка пострадали от атак дронов, а ещё один мирный житель в региональном центре получил осколочное ранение в результате взрыва взрывного устройства. Помимо человеческих жертв, вражеские обстрелы нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, повредив здания медицинских учреждений, торговое помещение и автотранспорт.

Источник: Херсонская областная прокуратура.

В результате российских ударов по Чугуеву Харьковской области число пострадавших возросло до семи человек.

Ракетный удар по Чугуеву вызвал пожар на предприятии.

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