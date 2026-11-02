W obwodzie chersońskim siedem osób cywilnych odniosło rany w wyniku rosyjskich ostrzałów i ataków dronów

W ciągu dnia 2 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły serię ataków na miejscowości w obwodzie chersońskim, wykorzystując artylerię rakietową i lufową, a także różne typy bezzałogowych statków powietrznych. Według danych prokuratury obwodowej, według stanu na godz. 17:30 w wyniku agresji wroga rannych zostało siedem osób cywilnych.

W szczególności pięciu mieszkańców Chersoniu i jedna mieszkanka wsi Oleksandrivka ucierpiało w wyniku ataków dronów, a jeszcze jedna osoba cywilna w centrum regionu odniosła rany od odłamków w wyniku detonacji ładunku wybuchowego. Oprócz ofiar ludzkich wrogie ostrzały spowodowały zniszczenia infrastruktury cywilnej, uszkadzając budynki placówek medycznych, lokale handlowe oraz pojazdy.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chersoniu.

W wyniku rosyjskich ataków na Czugujew w obwodzie charkowskim liczba poszkodowanych wzrosła do siedmiu osób.

Atak rakietowy na Czugujew spowodował pożar w zakładzie przemysłowym.

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