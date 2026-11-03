Podczas zmasowanego ataku na Dniepr 3 listopada 2026 roku rosyjska rakieta uderzyła w hospicjum, w którym przebywali ciężko chorzy pacjenci. W momencie uderzenia w placówce znajdowały się osoby starsze cierpiące na nieuleczalne choroby.

Burmistrz miasta opublikował zdjęcia skutków rosyjskiego ataku i wezwał społeczność międzynarodową do zwrócenia uwagi na atak na placówkę medyczną.

„Chcę, aby te zdjęcia zobaczyło teraz jak najwięcej osób. Zwłaszcza polityków i dyplomatów. Szczególnie za granicą. Cały świat powinien to zobaczyć” – podkreślił Borys Filatow.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na dzielnicę Nemyszlańską w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, w tym pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

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