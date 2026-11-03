Российская ракета попала в хоспис с неизлечимо больными людьми в Днепре

Во время массированной атаки на Днепр 3 ноября 2026 года российская ракета попала в хоспис, где находились тяжелобольные пациенты. В учреждении на момент удара находились пожилые люди с неизлечимыми заболеваниями.

Мэр города обнародовал фотографии последствий российского удара и призвал международное сообщество обратить внимание на атаку на медицинское учреждение.

«Я хочу, чтобы сейчас эти фотографии увидели как можно больше людей. Особенно политики и дипломаты. Особенно за рубежом. Весь мир должен это увидеть», — подчеркнул Борис Филатов.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

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