Ukraina i Rosja rzekomo uzgodniły, że będą organizować regularne misje humanitarne po zakończeniu ewakuacji mieszkańców Oleszki w obwodzie chersońskim.

Oświadczyła to pełnomocniczka ds. praw człowieka w Rosji, Jana Lantratowa.

Według niej operacji ewakuacyjnej poprzedziło kilka miesięcy przygotowań i negocjacji. Zaznaczyła również, że warunki życia w Oleszach pozostają niezwykle trudne.

Lantratowa poinformowała, że kontynuuje współpracę z ukraińskim rzecznikiem praw obywatelskich Dmytro Lubincem.

Jednocześnie strona ukraińska nie potwierdziła jeszcze oficjalnie porozumienia w sprawie przeprowadzania regularnych misji humanitarnych.

W przeddzień tej operacji Lubinec wyraził nadzieję, że akcja w Oleszkach stanie się początkiem tworzenia nowego mechanizmu reagowania na kryzysy humanitarne.

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszek w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Gomelu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają dotrzeć na terytorium Ukrainy.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszek, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok zmierza do Ukrainy, a do Rosji jedzie ich kilkakrotnie mniej.

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