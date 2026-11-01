Жителі Олешок прибули до України під час гуманітарного перемир’я — Al Jazeera

Евакуйовані жителі тимчасово окупованих Росією Олешок у Херсонській області перетнули кордон України в Чернігівській області під час шестиденного гуманітарного перемир’я. Про це повідомляє Al Jazeera.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі люди, які прибули з Олешок, отримають необхідну допомогу. Евакуйовані автобусами дісталися українсько-білоруського кордону, де зустрілися з родичами. Для них розгорнули великі намети, надали гарячу їжу, чай і медичну допомогу.

Шлях через Крим і Білорусь

Щоб потрапити на підконтрольну Україні територію, мешканці Олешок спершу автобусами перетнули тимчасово окупований Росією Крим, дісталися російського міста Анапа, а звідти вилетіли до Білорусі. Після цього вони перетнули кордон з Україною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами деяких евакуйованих, через бойові дії та атаки дронів були порушені маршрути постачання до Олешок. Вони також повідомили, що доставку продовольства припинили у травні, через що сотні людей опинилися на межі голоду. Евакуйована Світлана Єрмакова розповіла Reuters, що мешканці їли траву й гарбузи, аби вижити.

Припинення вогню

Представники держави-агресора Росії та українські посадовці заявили, що режим припинення вогню в Олешках дотримується з вівторка. Це дозволило розміновувати дороги й знову доправляти до міста продукти, ліки та інші необхідні речі. За даними видання, перемир’я має завершитися ввечері в неділю.

Частина мешканців вирішила залишитися в Олешках, попри відсутність газу, електрики та водопостачання. До війни населення міста становило близько 24 тисяч людей, а перед евакуацією, за оцінкою Al Jazeera, скоротилося приблизно до 1 700. Українські посадовці не назвали точну кількість евакуйованих і тих, хто залишився в місті.

Читай нас у