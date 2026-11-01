Окупанти не можуть узгодити свої карти з реальним фронтом — Трегубов

Російські військові заплуталися у власних заявах про нібито захоплені українські населені пункти. Через попередні неправдиві повідомлення їм доводиться показувати на своїх картах просування, якого насправді немає.

За словами Трегубова, реальну ситуацію на фронті можна побачити на мапі DeepState. Натомість російські карти часто не відповідають дійсності, адже окупанти змушені враховувати власні попередні заяви про захоплення українських територій.

Речник пояснив, що російська пропаганда сама створила для себе проблему. Коли окупанти оголошують про взяття певного міста, їм доводиться й надалі показувати його під своїм контролем. Відмовитися від попередніх заяв вони не поспішають, тому намагаються малювати подальше просування так, ніби українські населені пункти вже давно залишилися позаду.

Як приклад Трегубов навів Куп'янськ. Росіяни раніше заявляли, що нібито захопили місто, і досі не відмовилися від цієї версії. Тож на їхніх картах Куп'янськ уже має бути позначений як окупований, а російські війська начебто повинні просуватися далі. «Якщо вони кажуть, що Куп'янськ ними взятий і вони не відмовлялися від цієї концепції, то треба якось малювати мапу, де Куп'янськ вже взятий, а отже просуваються вони десь далі», — зазначив речник.

За його словами, через це виникають абсурдні ситуації: населені пункти, до яких російські військові іноді дістаються лише невеликими групами, на їхніх картах можуть опинятися далеко за лінією фронту — нібито в глибокому тилу.

Трегубов наголосив, що російські заяви про захоплення територій не варто сприймати як підтвердження реального контролю над ними. Фактичну ситуацію потрібно оцінювати за даними з фронту та незалежними картами, а не за повідомленнями російської пропаганди. Про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

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