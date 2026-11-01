У Львівській громаді після атаки дронів пошкоджено житло й автівки

Унаслідок російської атаки дронами на Львівську громаду пошкоджено житлові будинки, автомобілі та складське приміщення. Руйнування зафіксували в кількох населених пунктах громади, зокрема в кооперативі «Агрохімік», Рясному-Руському та Підрясному. За попередньою інформацією, люди не постраждали, пожеж також не було.

У кооперативі «Агрохімік» пошкоджено п’ять житлових будинків та один автомобіль. Ще один безпілотник упав у Рясному-Руському. Він влучив у недобудований будинок. Інформації про постраждалих у цьому районі немає.

Пошкодження також зафіксували в Підрясному. Там уламки російського дрона пошкодили два вантажні автомобілі та одну легкову автівку. Крім того, постраждала порожня складська будівля. «На щастя, постраждалих немає. Пожеж також не зафіксовано. Усі служби працюють на місцях», — написав Садовий. На місцях працюють відповідні служби. Вони оглядають пошкоджені об’єкти та з’ясовують усі наслідки російської атаки.

Наразі відомо про пошкодження п’яти житлових будинків, недобудови, трьох автомобілів і складського приміщення. Інформації про загиблих або поранених міська влада не повідомляла. Про наслідки атаки повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

Мобільна вогнева група Львівської зенітної ракетної бригади імені Івана Виговського знищила реактивний ударний безпілотник «Герань-4», який летів у напрямку об’єкта прикриття.

У ніч на 21 жовтня російські війська атакували безпілотником підприємство в Жовківській громаді Львівської області. Унаслідок удару на об’єкті виникла пожежа, дві людини отримали травми.

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