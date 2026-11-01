В результате российской атаки с использованием дронов на Львовскую общину были повреждены жилые дома, автомобили и складское помещение. Разрушения зафиксированы в нескольких населенных пунктах общины, в частности в кооперативе «Агрохимик», Рясном-Русском и Подрясном. По предварительной информации, люди не пострадали, пожаров также не было.

В кооперативе «Агрохимик» повреждены пять жилых домов и один автомобиль. Еще один беспилотник упал в Рясном-Русском. Он попал в недостроенный дом. Информации о пострадавших в этом районе нет.

Повреждения также зафиксировали в Подрясном. Там обломки российского дрона повредили два грузовых автомобиля и один легковой автомобиль. Кроме того, пострадало пустое складское здание. «К счастью, пострадавших нет. Пожаров также не зафиксировано. Все службы работают на местах», — написал Садовый. На местах работают соответствующие службы. Они осматривают поврежденные объекты и выясняют все последствия российской атаки.

На данный момент известно о повреждении пяти жилых домов, недостроенного здания, трёх автомобилей и складского помещения. Информации о погибших или раненых городские власти не сообщали. О последствиях атаки сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своём Telegram-канале.

Мобильная огневая группа Львовской зенитной ракетной бригады имени Ивана Выговского уничтожила реактивный ударный беспилотник «Герань-4», который летел в направлении объекта прикрытия.

В ночь на 21 октября российские войска атаковали беспилотником предприятие в Жовковской общине Львовской области. В результате удара на объекте возник пожар, два человека получили травмы.

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