Росія атакувала підприємство на Львівщині дроном, є двоє травмованих

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У ніч на 21 жовтня російські війська атакували безпілотником підприємство в Жовківській громаді Львівської області. Унаслідок удару на об’єкті виникла пожежа, дві людини отримали травми.

«Під час повітряної тривоги, яка тривала сьогодні з 03:33 по 03:58, ворог атакував підприємство у Жовківській громаді. Постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості. Була пожежа. Її оперативно загасили фахівці ДСНС», — повідомив очільник ОВА.

За його словами, також через падіння уламків дрона був пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Там вибиті вікна, понищені двері, а також утворилася невелика вирва поблизу. За медичною допомогою ніхто не звертався.

Джерело: Максим Козицький

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