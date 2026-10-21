Россия нанесла удар дроном по предприятию во Львовской области, двое получили травмы

В ночь на 21 октября российские войска атаковали с помощью беспилотника предприятие в Жолковской общине Львовской области. В результате удара на объекте возник пожар, два человека получили травмы.

«Во время воздушной тревоги, которая длилась сегодня с 03:33 до 03:58, враг атаковал предприятие в Жовковской общине. Пострадали двое работников. У них травмы средней тяжести. Произошёл пожар. Его оперативно потушили специалисты ГСЧС», — сообщил глава ОГА.

По его словам, также из-за падения обломков дрона был поврежден частный дом в соседнем населенном пункте. Там выбиты окна, разрушены двери, а также образовалась небольшая воронка неподалеку. За медицинской помощью никто не обращался.

Источник: Максим Козицкий

В результате российской атаки на Полтавскую область пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

Читай нас в