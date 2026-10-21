В Чорткове в результате нападения со стороны РФ пострадали трое детей и одна женщина

21 октября днём российский беспилотник атаковал город Чортков в Тернопольской области. В результате удара пострадали четверо человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух.

«Всего сегодня пострадали четыре человека: одна взрослая женщина и трое несовершеннолетних. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — отметил глава области.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, двое человек были госпитализированы. Также в результате атаки было повреждено хозяйственное здание на территории частного домохозяйства, где вспыхнул пожар.

Источник: Тарас Пастух, Telegram.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

Читай нас в