Российскому военнослужащему вынесли пожизненный приговор за убийство украинских пленных

Апелляционный суд оставил без изменений приговор российскому военнослужащему Сергею Тужилову с позывным «Алтай», приговоренному к пожизненному заключению за причастность к убийству трёх украинских военнопленных на территории Волчанского агрегатного завода. Суд отклонил жалобу стороны защиты, которая требовала смягчить наказание.

В ОГП отметили, что апелляционный суд поддержал позицию прокуроров Харьковской областной прокуратуры и подтвердил законность назначенного наказания.

По данным прокуратуры, Сергей Тужилов был командиром гранатометного отделения мотострелковой роты Вооруженных сил Российской Федерации.

«В июне 2024 года после допроса пленного украинского военнослужащего российское командование приказало его убить. Тужилов определил место казни и контролировал периметр», — отметили в Офисе генерального прокурора.

В начале июля 2024 года российские военные взяли в плен ещё двух украинских защитников. После их допроса командование РФ также приказало убить пленных.

«Тужилов заранее согласовал с другим военнослужащим план расстрела, после чего оба произвели по выстрелу в затылок пленным», — сообщили в ОГП.

24 сентября 2024 года во время освобождения территории Волчанского агрегатного завода украинские спецназовцы взяли Сергея Тужилова в плен. Прокуроры задокументировали обстоятельства преступлений и собрали доказательства.

13 января 2026 года Холодногорский районный суд Харькова признал Сергея Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, сопряженном с умышленными убийствами, совершенными группой лиц по предварительному сговору. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сторона защиты обжаловала приговор в части наказания, настаивая на его смягчении.

«Сторона защиты обжаловала приговор в части наказания, требуя его смягчения. Апелляционный суд отклонил жалобу и оставил пожизненное заключение без изменений», — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Таким образом, пожизненный приговор Сергею Тужилову с позывным «Алтай» остался в силе.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Facebook.

Напомним, Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины, от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы) 36-летнему гражданину РФ из Санкт-Петербурга с позывным «Юла». Ему инкриминируют расстрел пяти военных и одного гражданского лица в Харьковской области.

В Харьковской области 13 октября неизвестный мужчина расстрелял пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Все пятеро скончались от полученных ранений. На территории Циркуновской общины он застрелил в голову гражданского мужчину, который рыбачил у водоема, чтобы тот его не разоблачил.

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