Російському військовому залишили довічний вирок за вбивство українських полонених

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Апеляційний суд залишив без змін вирок російському військовому Сергію Тужилову з позивним «Алтай», засудженому до довічного ув’язнення за причетність до вбивства трьох українських військовополонених на території Вовчанського агрегатного заводу. Суд відхилив скаргу сторони захисту, яка вимагала пом’якшити покарання.

В ОГП зазначили, що апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Харківської обласної прокуратури та підтвердив законність призначеного покарання.

За даними прокуратури, Сергій Тужилов був командиром гранатометного відділення мотострілецької роти збройних сил Російської Федерації.

«У червні 2024 року після допиту полоненого українського військового російське командування наказало його вбити. Тужилов визначив місце страти та контролював периметр», — зазначили в Офісі генерального прокурора.

На початку липня 2024 року російські військові захопили в полон ще двох українських захисників. Після їхнього допиту командування РФ також наказало вбити полонених.

«Тужилов заздалегідь узгодив з іншим військовим план розстрілу, після чого обидва здійснили по пострілу в потилицю полоненим», — повідомили в ОГП.

24 вересня 2024 року під час звільнення території Вовчанського агрегатного заводу українські спецпризначенці взяли Сергія Тужилова в полон. Прокурори задокументували обставини злочинів і зібрали докази.

13 січня 2026 року Холодногірський районний суд Харкова визнав Сергія Тужилова винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими групою осіб за попередньою змовою. Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Сторона захисту оскаржила вирок у частині покарання, наполягаючи на його пом’якшенні.

«Сторона захисту оскаржила вирок у частині покарання, вимагаючи його пом’якшення. Апеляційний суд відхилив скаргу та залишив довічне ув’язнення без змін», — повідомили в Офісі генерального прокурора.

Отже, довічний вирок Сергію Тужилову з позивним «Алтай» залишився чинним.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Фейсбуці.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України, від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі) 36-річному громадянину рф з Санкт-Петербурга з позивним «Юла». Йому інкримінують розстріл п'яти військових та цивільного у Харківській області.

У Харківській області 13 жовтня невідомий чоловік розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень. На території Циркунівської громади він застрелив у голову цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми, аби той його не викрив.

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