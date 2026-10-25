Медведєв закликав Трампа доручити ЦРУ розібратися із Зеленським

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Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв висунув вимогу до президента США Дональда Трампа доручити Пентагону та ЦРУ фізично усунути Президента України Володимира Зеленського.

Російський посадовець озвучив низку звинувачень на адресу українського лідера, закидаючи йому ігнорування закликів до мирних переговорів, продовження атак ЗСУ на російські нафтопереробні заводи та вимоги щодо надання фінансової й військової допомоги.

У своїй заяві представник кремлівського режиму прямим текстом закликав американську адміністрацію «виправити це непорозуміння» за допомогою ЦРУ та Пентагона.

Джерело: допис Телеграм-каналу The Moscow Times.

Перед цим Медведєв закликав наловити у росії європейців та американців, щоб обміняти на Z-блогера каналу Рибарь, затриманого в Чорногорії.

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