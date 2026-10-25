Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew zażądał od prezydenta USA Donalda Trumpa, aby polecił Pentagonowi i CIA fizyczne usunięcie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Rosyjski urzędnik wysunął szereg zarzutów pod adresem ukraińskiego przywódcy, zarzucając mu ignorowanie wezwań do rozmów pokojowych, kontynuowanie ataków Sił Zbrojnych Ukrainy na rosyjskie rafinerie ropy naftowej oraz żądania udzielenia pomocy finansowej i wojskowej.

W swoim oświadczeniu przedstawiciel reżimu kremlowskiego wprost wezwał amerykańską administrację do „naprawienia tego nieporozumienia” przy pomocy CIA i Pentagonu.

Źródło: wpis na kanale Telegramowym The Moscow Times.

Wcześniej Miedwiediew wezwał do zatrzymania w Rosji Europejczyków i Amerykanów w celu wymiany ich na blogera kanału „Rybari”, zatrzymanego w Czarnogórze.

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