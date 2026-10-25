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Медведев призвал Трампа поручить ЦРУ разобраться с Зеленским

UA NEWS 25 Октября 2026 19:27
Медведев призвал Трампа поручить ЦРУ разобраться с Зеленским

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выдвинул требование к президенту США Дональду Трампу поручить Пентагону и ЦРУ физически устранить президента Украины Владимира Зеленского. 

Российский чиновник озвучил ряд обвинений в адрес украинского лидера, упрекая его в игнорировании призывов к мирным переговорам, продолжении атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы и требованиях о предоставлении финансовой и военной помощи

В своём заявлении представитель кремлёвского режима прямо призвал американскую администрацию «исправить это недоразумение» с помощью ЦРУ и Пентагона.

Источник: сообщение Telegram-канала The Moscow Times.

Ранее Медведев призвал задержать в России европейцев и американцев, чтобы обменять их на Z-блогера канала «Рыбарь», задержанного в Черногории.

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