一名俄罗斯军人因杀害乌克兰战俘被判处终身监禁

上诉法院维持了对俄罗斯军人谢尔盖·图日洛夫（代号“阿尔泰”）的判决不变，该军人因参与在沃夫恰斯基机组厂境内杀害三名乌克兰战俘而被判处终身监禁。 法院驳回了辩护方要求减轻刑罚的上诉。

总检察长办公室指出，上诉法院支持了哈尔科夫州检察院检察官的立场，并确认了所判处刑罚的合法性。

据检方称，谢尔盖·图日洛夫曾担任俄罗斯联邦武装力量摩托化步兵连榴弹发射器班班长。

“2024年6月，在审讯一名被俘的乌克兰军人后，俄罗斯指挥部下令将其处决。图日洛夫确定了行刑地点并负责把守周边区域，”总检察长办公室指出。

2024年7月初，俄军又俘虏了两名乌克兰守卫者。在审讯后，俄军指挥部同样下令处决这些俘虏。

“图日洛夫事先与另一名军人商定了枪决计划，随后两人分别向俘虏的后脑开了一枪，”总检察长办公室通报称。

2024年9月24日，在解放沃夫恰斯基机组工厂地区期间，乌克兰特种部队俘获了谢尔盖·图日洛夫。检察官记录了犯罪经过并收集了证据。

2026年1月13日，哈尔科夫市霍洛德诺吉尔斯基区法院裁定谢尔盖·图日洛夫犯有虐待战俘罪，该罪行与经预谋由多人共同实施的故意杀人罪并存。 他被判处无期徒刑。

辩护方对判决中的量刑部分提出上诉，坚持要求减轻刑罚。

“辩护方就判决中的量刑部分提出上诉，要求予以减轻。上诉法院驳回了上诉，维持终身监禁原判不变，”总检察长办公室表示。

因此，代号为“阿尔泰”的谢尔盖·图日洛夫的无期徒刑判决仍然有效。

总检察长办公室在Facebook上发布了这一消息。

需要指出的是，哈尔科夫州检察院此前曾宣布，对一名来自圣彼得堡的36岁俄罗斯公民涉嫌违反战争法和战争惯例 （乌克兰刑法典第438条第2款，处以10至15年有期徒刑或终身监禁）的指控。 他被指控在哈尔科夫州枪杀五名军人及一名平民。

10月13日，在哈尔科夫州，一名身份不明的男子枪杀了乌克兰武装部队第72独立机械化旅的五名军人。五人均因伤势过重死亡。 在齐尔库尼夫斯基社区境内，他向一名正在水边钓鱼的平民男子头部开枪，以防对方揭发他的行踪。

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