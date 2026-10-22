图片：基辅展示了俄罗斯对波恰伊纳街“Epicenter”商场袭击造成的后果

2026年10月22日凌晨，由于俄罗斯对基辅发动的弹道导弹袭击，位于首都奥博隆区波恰伊纳街的“Epicenter”大型超市被摧毁。 此外，据报道，附近的商业和邮政设施也发生了火灾。

据初步消息，一枚弹道导弹击中了“Epicenter”大型超市。此次袭击导致该商业设施被彻底摧毁。

此外，媒体报道称，位于附近的邮政货运分拣中心也发生了火灾，该中心负责接收邮寄包裹。

此外，位于奥博洛尼区波恰伊纳街的Retail Park购物中心也发生了火灾。关于该场所受损程度的信息目前正在核实中。

目前，关于破坏程度、商业设施受损情况以及可能的伤亡人数等细节仍在核实中。

关于俄罗斯袭击“Epicenter”大型超市、邮局及Retail Park购物中心所造成后果的信息可能会持续更新。

当地媒体对此进行了报道。

10月21日深夜，由于俄罗斯对首都的袭击，位于基辅奥博隆区波恰伊纳街的“Epicenter”大型超市被摧毁。据当地媒体报道，另一家购物中心也发生了火灾。

需要指出的是，8月16日俄罗斯袭击后爆发的火灾，摧毁了基辅“波恰伊纳”地铁站附近图书市场60%至70%的商业面积。 幸存下来的“布基尼斯特”部分区域已于8月20日恢复供电，随后商贩们开始恢复营业。

关注我们在