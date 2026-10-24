乌克兰防空部队一夜之间击落了126架俄罗斯无人机中的101架

10月24日凌晨，乌克兰防空部队击落了俄军用于袭击该国的126架攻击型无人机中的101架。在被拦截的无人机中，有50架是“Shahed”型喷气式无人机。

据军方消息，自10月23日（星期五）18:00起，俄罗斯侵略者向乌克兰发射了126架攻击型无人机。 其中包括“Shahed”型无人机（特别是61架喷气式无人机）、S8000“班德罗尔”/“丹-T”型、“赫尔贝拉”型，以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

这些无人机是从俄罗斯的奥廖尔、库尔斯克、沙塔洛沃、 布良斯克和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克等方向，以及从被临时占领的顿涅茨克、被占领的克里米亚半岛上的格瓦尔迪耶斯基，以及亚速海海域发射。

乌克兰国防军出动了航空兵、防空导弹部队、电子战和无人机系统部队，以及机动火力小组，共同击退了俄罗斯的空袭。

据截至10月24日（周六）上午8:00的初步数据，乌克兰防空部队击落或压制了101架“Shahed”型无人机，其中包括50架喷气式无人机、“赫伯”无人机及其他类型无人机。

与此同时，记录到俄罗斯无人机在14处地点命中目标，以及被击落的目标及其残骸在5处地点坠落。

乌克兰武装部队空军在Telegram上发布了这一消息。

俄军动用无人机和火炮对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近70次袭击。共有四个地区遭到袭击，包括第聂伯市、尼科波尔地区和克里沃罗日地区。袭击造成1人死亡，另有11人受伤。

自傍晚以来，俄军已近20次利用无人机袭击第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州。炮击导致两人受伤。

当天，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了50多次袭击。炮击造成1人死亡，另有1名男子受伤，目前伤势危重。 遭袭目标包括居民楼、行政大楼、体育学校、车辆及基础设施。

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