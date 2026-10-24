Ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała w ciągu nocy 101 ze 126 rosyjskich dronów

W nocy z 23 na 24 października ukraińskie siły obrony powietrznej zneutralizowały 101 ze 126 dronów bojowych, którymi rosyjskie wojska zaatakowały kraj. Wśród przechwyconych dronów znalazło się 50 dronów odrzutowych typu Shahed.

Według danych wojskowych od godziny 18:00 w piątek, 23 października, rosyjscy najeźdźcy wystrzelili w kierunku Ukrainy 126 dronów uderzeniowych. Wśród nich znalazły się drony typu Shahed, w tym 61 dronów odrzutowych, S8000 „Banderole”/„Dan-T”, „Gerbera”, a także drony-imitatory typu „Parodia”.

Drony wystrzeliwano z okolic rosyjskich miast Orel, Kursk, Shatalovo, Briańsk i Primorsko-Achtańsk, a także z tymczasowo okupowanego Doniecka, Gwardijskiego na okupowanym Krymie oraz z akwenu Morza Azowskiego.

Do odparcia rosyjskiego ataku powietrznego zaangażowano lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych na godz. 08:00 w sobotę, 24 października, ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 101 dronów typu Shahed, w tym 50 dronów odrzutowych, „Gerbera” oraz drony innych typów.

Jednocześnie odnotowano trafienia rosyjskich dronów w 14 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych celów i ich szczątków w pięciu lokalizacjach.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

Rosyjskie wojska prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Atakom poddano cztery rejony, w tym Dniepr, rejon Nikopola i rejon Krywego Rogu. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a kolejny mężczyzna został ranny i znajduje się w stanie krytycznym. Atakom uległy budynki mieszkalne, budynek administracyjny, szkoła sportowa, samochody oraz infrastruktura.

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