W sieci pojawiło się nagranie, na którym ukraiński śmigłowiec Mi-8 Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy wystrzeliwuje drony przechwytujące F7 Litavr. Wykorzystuje się je do niszczenia rosyjskich dronów.

Załoga ukraińskiego śmigłowca wykorzystuje drony przeciwlotnicze bezpośrednio w powietrzu do przechwytywania wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

Na nagraniu uchwycono wystrzelenie dronów przechwytujących z pokładu Mi-8 na jednym z odcinków frontu.

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Film opublikowano na kanale Telegram „Potężny informator”.

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