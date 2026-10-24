Wideo: Ukraiński Mi-8 wystrzeliwuje drony przechwytujące w celu zniszczenia rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych
W sieci pojawiło się nagranie, na którym ukraiński śmigłowiec Mi-8 Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy wystrzeliwuje drony przechwytujące F7 Litavr. Wykorzystuje się je do niszczenia rosyjskich dronów.
Załoga ukraińskiego śmigłowca wykorzystuje drony przeciwlotnicze bezpośrednio w powietrzu do przechwytywania wrogich bezzałogowych statków powietrznych.
Na nagraniu uchwycono wystrzelenie dronów przechwytujących z pokładu Mi-8 na jednym z odcinków frontu.
Film opublikowano na kanale Telegram „Potężny informator”.
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