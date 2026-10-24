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Wideo: Ukraiński Mi-8 wystrzeliwuje drony przechwytujące w celu zniszczenia rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych

UA NEWS 24 października 2026 14:09
Wideo: Ukraiński Mi-8 wystrzeliwuje drony przechwytujące w celu zniszczenia rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych

W sieci pojawiło się nagranie, na którym ukraiński śmigłowiec Mi-8 Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy wystrzeliwuje drony przechwytujące F7 Litavr. Wykorzystuje się je do niszczenia rosyjskich dronów.

Załoga ukraińskiego śmigłowca wykorzystuje drony przeciwlotnicze bezpośrednio w powietrzu do przechwytywania wrogich bezzałogowych statków powietrznych. 

Na nagraniu uchwycono wystrzelenie dronów przechwytujących z pokładu Mi-8 na jednym z odcinków frontu. 

Film opublikowano na kanale Telegram „Potężny informator”.

Ministerstwo Obrony Ukrainy odnotowało wznowienie działania sieci Starlink przy prędkości ponad 400 km/h.

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na południu zniszczyły punkty dowodzenia i schronienia okupantów wraz z personelem.

Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną oraz przedsiębiorstwo cywilne w obwodzie żytomierskim.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów ranne zostały dwie osoby.

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