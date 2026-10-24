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Видео: Украинский Ми-8 запускает дроны-перехватчики для уничтожения российских БПЛА

UA NEWS 24 Октября 2026 14:09
Видео: Украинский Ми-8 запускает дроны-перехватчики для уничтожения российских БПЛА

В сети появилось видео, на котором украинский вертолёт Ми-8 Воздушных сил ВСУ запускает дроны-перехватчики F7 Litavr. Их используют для уничтожения российских беспилотников.

Экипаж украинского вертолета применяет зенитные дроны непосредственно в воздухе для перехвата вражеских БПЛА. 

На кадрах запечатлен запуск перехватчиков с борта Ми-8 на одном из направлений фронта. 

В Telegram-канале «Мощный информатор» опубликовали видео.

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