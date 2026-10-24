Видео: Украинский Ми-8 запускает дроны-перехватчики для уничтожения российских БПЛА

В сети появилось видео, на котором украинский вертолёт Ми-8 Воздушных сил ВСУ запускает дроны-перехватчики F7 Litavr. Их используют для уничтожения российских беспилотников.

Экипаж украинского вертолета применяет зенитные дроны непосредственно в воздухе для перехвата вражеских БПЛА.

На кадрах запечатлен запуск перехватчиков с борта Ми-8 на одном из направлений фронта.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/original-3-4.mp4

В Telegram-канале «Мощный информатор» опубликовали видео.

Минобороны Украины зафиксировало возобновление работы Starlink на скорости свыше 400 км/ч.

Воздушные силы ВСУ на юге уничтожили командные пункты и укрытия оккупантов вместе с личным составом.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру и гражданское предприятие в Житомирской области.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

Читай нас в