Видео: Украинский Ми-8 запускает дроны-перехватчики для уничтожения российских БПЛА
В сети появилось видео, на котором украинский вертолёт Ми-8 Воздушных сил ВСУ запускает дроны-перехватчики F7 Litavr. Их используют для уничтожения российских беспилотников.
Экипаж украинского вертолета применяет зенитные дроны непосредственно в воздухе для перехвата вражеских БПЛА.
На кадрах запечатлен запуск перехватчиков с борта Ми-8 на одном из направлений фронта.
В Telegram-канале «Мощный информатор» опубликовали видео.
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