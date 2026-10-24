Відео: Український Мі-8 запускає дрони-перехоплювачі для знищення російських БпЛА
У мережі з’явилося відео, на якому український вертоліт Мі-8 Повітряних сил ЗСУ запускає дрони-перехоплювачі F7 Litavr. Їх використовують для знищення російських безпілотників.
Екіпаж українського вертольота застосовує зенітні дрони безпосередньо в повітрі для перехоплення ворожих БпЛА.
На кадрах зафіксовано запуск перехоплювачів із борту Мі-8 на одному з напрямків фронту.
У телеграм-каналі "Потужний інформатор" опублікували відео.
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