Відео: Український Мі-8 запускає дрони-перехоплювачі для знищення російських БпЛА

0:00 / 0:00

У мережі з’явилося відео, на якому український вертоліт Мі-8 Повітряних сил ЗСУ запускає дрони-перехоплювачі F7 Litavr. Їх використовують для знищення російських безпілотників.

Екіпаж українського вертольота застосовує зенітні дрони безпосередньо в повітрі для перехоплення ворожих БпЛА.

На кадрах зафіксовано запуск перехоплювачів із борту Мі-8 на одному з напрямків фронту.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/original-3-4.mp4

У телеграм-каналі "Потужний інформатор" опублікували відео.

Міноборони України зафіксувало відновлення роботи Starlink на швидкості понад 400 км/год.

Повітряні сили ЗСУ на півдні знищили командні пункти та укриття окупантів разом з особовим складом.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру та цивільне підприємство на Житомирщині.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Читай нас у