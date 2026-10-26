Film: Żołnierze 63. brygady ewakuowali z Limanu osiem osób i uratowali je przed dronem

Żołnierze 63. oddzielnej brygady zmechanizowanej ewakuowali ośmioro cywilów z Limanu w obwodzie donieckim. Podczas akcji ratunkowej jeden z żołnierzy zasłonił ich własnym ciałem przed uderzeniem rosyjskiego drona.

Dwudniowa ewakuacja z Limanu odbywała się w warunkach ciągłych ataków rosyjskich dronów

Żołnierze 63. oddzielnej brygady zmechanizowanej Trzeciego Korpusu Armii przeprowadzili niezwykle skomplikowaną, dwudniową operację ewakuacji 8 osób cywilnych spod ostrzału wroga w Limanie.



Podczas ataku wrogiego drona FPV jeden z żołnierzy osłonił

cywilów własnym ciałem przed wybuchem.

Operacja rozpoczęła się po pomyślnym wykonaniu przez żołnierzy 7. kompanii 3. zmechanizowanego batalionu ich głównego zadania bojowego.

Dowiedziawszy się o uwięzionych cywilach, żołnierze zorganizowali misję ratunkową, która trwała dwie doby i odbywała się w warunkach ciągłych rosyjskich zasadzek oraz nieustannych ataków wrogich dronów.

Na ziemi działała połączona grupa uderzeniowo-poszukiwawcza, w skład której wchodzili ukraińscy obrońcy, a także francuscy i amerykańscy legioniści o pseudonimach Flash, Cowboy, Spad, Chandra i Fanta.

Z powietrza ich działania koordynowało lotnictwo rozpoznawcze, które wytyczało

bezpieczne trasy i ostrzegało przed wrogimi zasadzkami.

Logistykę oraz niezwykle skomplikowaną przeprawę w pojazdach opancerzonych MaxxPro zapewniła bateria moździerzy oraz oddział NRK.

Podczas ataku drona FPV żołnierz osłonił cywilów własnym ciałem

W końcowej fazie ewakuacji grupę wykrył i zaatakował rosyjski dron FPV.

Jeden z żołnierzy przyjął na siebie uderzenie, osłaniając cywilów własnym ciałem. Bohater odniósł ciężkie rany, ale uratował życie innym ludziom. Dzięki szybkiej reakcji plutonu rozpoznawczego udało się na czas ewakuować rannego żołnierza i udzielić mu pomocy medycznej.

Informację tę podała służba prasowa 63. Brygady Pancernej.



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