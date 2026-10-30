W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 211 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Najwięcej ataków odnotowano na kierunkach konstantynowskim i gulajpiłskim.

Na kierunku Kostiantynów ukraińscy obrońcy odparli 24 ataki wroga, na kierunku Pokrowsk – 19, a na kierunku Huliaipole – 18 starć bojowych.

Wczoraj przeciwnik przeprowadził jeden atak rakietowy oraz 82 naloty, podczas których zrzucił 263 kierowane bomby lotnicze. Ponadto najeźdźcy wykorzystali 9576 dronów-kamikadze i przeprowadzili 2478 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk, z czego 42 przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Ostrzał ze strony wroga dotknął w szczególności następujące miejscowości:

Bezsalówka, Koreniok, Tovstodubowe, Ulanowe, Rogizne, Neskuchne, Bachiwsk, Wówkówka, Jastrubszczyna, Łużki, Sopycz, Kuczerówka, Iskryskivszczyna, Studenok, Mała Slobidka, Fotowiz, Smoline, Kozache, Seredyna-Buda, Wolfine, Wielka Berizka, Szpil w obwodzie sumskim;

Huta-Studeniecka, Kamień, Blesznya, Logi w obwodzie czernihowskim.

Atakowi lotniczemu uległa miejscowość Pustohorod.

W ciągu ostatniej doby siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych zniszczyły cztery obszary skupiska sił żywych i sprzętu, dwie armaty oraz jeden punkt dowodzenia bezzałogowych statków powietrznych (BpLA) przeciwnika.

Działania bojowe

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim w ciągu ostatniej doby agresor przeprowadził trzy ataki lotnicze, wykorzystując sześć kierowanych pocisków, oraz dokonał 37 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości.

Na kierunku południowo-slobozhańskim ukraińskie oddziały odparły siedem ataków wroga w rejonach miejscowości Staryca, Izbickie, Czajkivka, Ochrimivka, Mała Wovcza i Szewjakivka.

Na kierunku kupiańskim wróg nie próbował poprawić swojej sytuacji.

Próby wbicia się w naszą linię obrony zostały odparte na kierunku Liman, gdzie okupanci przeprowadzili osiem ataków w kierunku miejscowości Stepowe, Kolodzieże, Liman, Zariczne, Donieckie i Dibrowa.

Na kierunku Słowiańskim przeciwnik przeprowadził cztery ataki w rejonach miejscowości Orichuvatka, Jampil, Krywa Łuka i Mykołajówka.

Na kierunku Kramatorskim okupanci przeprowadzili jedną akcję szturmową w kierunku Wasjutynskiego.

Na kierunku Kostiantynów odnotowano 24 ataki. Według zaktualizowanych informacji najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonie miejscowości Kostiantynówka oraz w kierunku Oleksijewo-Druzhkivki, Nowosielówki, Długiej Balce, Druzhkivki, Rusynego Jaru, Pietrivki, Toretska, Pryjutu, Vilnego i Złotego Kolodziaza.

Wrogowie przeprowadzili dziewiętnaście ataków na kierunku Pokrowskim. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w kierunku miejscowości Dobropillia, Nowy Donbas, Hannivka, Rodynske, Svitle, Nowogryshyne, Mirne, Serhiivka, Kotlyne, Molodeckie, Nowopidgorodnie i Nowopawłówka.

Na kierunku Aleksandrowskim wróg nie przeprowadzał działań szturmowych.



Na kierunku Huliaipilskim okupanci 18 razy zaatakowali pozycje naszych obrońców. Wróg próbował posuwać się w kierunku miejscowości Uspiszne, Ternuwate, Jegorówka, Hirke i Czarivne.

Na kierunku Orichów okupanci przeprowadzili dwa ataki w kierunku Jegorówki.

Na kierunku przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzali działań szturmowych.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania przez wroga grup ofensywnych.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



191 starć w ciągu doby — Rosjanie wywierają presję na kierunkach Kostiantynówskim i Pokrowskim.

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